Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε σήμερα να θέσει προ των ευθυνών τους όσους ευθύνονται για τους περισσότερους από 41.000 θανάτους από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τον νότο της χώρας πριν από δύο και πλέον εβδομάδες.

