Ερντογάν: Το τέλος των Κούρδων μαχητών στη Συρία είναι κοντά – «Αν χρειαστεί, θα έρθουμε νύχτα»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το τέλος των Κούρδων μαχητών στη Συρία πλησιάζει και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χώρος για την τρομοκρατία στο μέλλον της Συρίας μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν απείλησε επίσης ότι θα οργανώσει νέα διασυνοριακή επιχείρηση στη Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής, εάν αισθανθεί ότι απειλείται. Η Τουρκία, η οποία έχει πραγματοποιήσει αρκετές εισβολές στη βόρεια Συρία, έχει απευθύνει παρόμοιες προειδοποιήσεις και στο παρελθόν.

Η Τουρκία έχει δείξει τη σταθερή δέσμευσή της στην επιβίωσή και την ασφάλειά της, τόνισε και πρόσθεσε: «Αν χρειαστεί, θα έλθουμε ξαφνικά τη νύχτα», τόνισε ακόμη σε μια αναφορά στη Συρία.

«Θεού θέλοντος, έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του σύμφωνα με αυτό», δήλωσε.

«Η μόνη μοίρα για αυτούς που προτιμούν τον τρόμο και τη βία είναι να θαφτούν στη γη με τα όπλα τους», είπε ακόμη, σύμφωνα με το Anadolu.

Η Τουρκική Δημοκρατία δεν θα δεχτεί τον κατακερματισμό της Συρίας ή τη διατάραξη της ενιαίας δομής της, είπε τέλος ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ταχεία δράση αν προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

