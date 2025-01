Ερντογάν: Συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Χαμάς στην Άγκυρα

Στην Άγκυρα συναντήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον επικεφαλής της Χαμάς, Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς την Τετάρτη (29/01), σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν στο Χ.

Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι της Χαμάς.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

President Recep Tayyip Erdoğan received Muhammad Darwish, the Head of HAMAS Shura Council, and HAMAS delegation at the Presidential Complex. pic.twitter.com/1G1pPyBvwm