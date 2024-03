Ερντογάν σε Πούτιν: Θα μεσολαβήσουμε για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Τα συγχαρητήριά του στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη νίκη του στις εκλογές εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επιστροφή, στο τραπέζι, των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ουκρανία. Αυτό κάνει γνωστό με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Πρόεδρος Ερντογάν συνεχάρη τον Πρόεδρο Πούτιν για την εκλογική του νίκη.

Εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η θετική πορεία στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας θα συνεχίζεται όλο και περισσότερο και τη νέα περίοδο, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκική Δημοκρατία είναι έτοιμη να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο διαμεσολαβητή για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία»

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.



During the call, President Erdoğan congratulated President Putin on his election victory.



Voicing his belief that the positive course in Türkiye-Russia relations will increasingly continue in…