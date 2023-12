Επικοινωνία Ερντογάν με Μπάιντεν για F-16, Σουηδία και Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν είχε ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στη Γάζα, οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για το τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος αναφορικά με τον πόλεμο στο Ισραήλ, καλώντας τον Μπάιντεν να «σταματήσει το συντομότερο δυνατό η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα».

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό, ότι η απόσυρση της άνευ όρων υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ μπορεί να εξασφαλίσει μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός, ότι τόσο ο κόσμος όσο και η κοινή γνώμη των ΗΠΑ το έχουν εκφράσει. απαιτούν πιο δυνατά τις τελευταίες ημέρες και ότι η κατάπαυση του πυρός επιτεύχθηκε γρήγορα, είπε ότι είναι ιστορική ευθύνη των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η εμβάθυνση και παράταση των επιθέσεων του Ισραήλ μπορεί να έχει αρνητικές περιφερειακές και παγκόσμιες συνέπειες και ότι η ίδρυση του εγγυητή μηχανισμού που προτείνει η Τουρκία, τηρώντας τις υποσχέσεις που έδωσε και εγκαθιδρύοντας μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφική ακεραιότητα με βάση τα σύνορα του 1967 αλλά και η ίδρυση ενός κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, είναι τα πιο λογικά και δήλωσε ότι ήταν μόνιμη λύση.

Το θέμα των F-16 συζητήθηκε επίσης κατά τη συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον Μπάιντεν», ανέφερε η ανακοίνωση.

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with President Joe Biden of the U.S.



The call addressed Israel’s attacks on Palestinian territories, particularly Gaza, the Türkiye-U.S. bilateral relations and Sweden’s NATO membership process as well as global and regional issues.…