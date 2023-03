Ερντογάν: Πιθανή επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία για τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να επισκεφθεί την Τουρκία στις 27 Απριλίου για τα εγκαίνια του πρώτου πυρηνικού σταθμού της χώρας που κατασκευάστηκε από την κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

President @RTErdogan:



"(The delivery of the first nuclear fuel in Akkuyu) Mr. Putin may be present on April 27, or we will connect online together, and hopefully, we will take the first step."