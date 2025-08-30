«Ημέρα Νίκης της Τουρκίας»

Η Τουρκία γιορτάζει σήμερα την Ημέρα Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αφορμή την επικράτηση των τουρκικών στρατευμάτων επί των ελληνικών στη Μάχη του Ντουμλουπινάρ το 1922, που άλλαξε την πορεία του μικρασιατικού πολέμου. Η 30ή Αυγούστου, τιμήθηκε με πανηγυρικές τελετές σε ολόκληρη τη χώρα.

Anıtkabir Ziyareti https://t.co/0xR2UyQVzd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2025

Στο γραπτό μήνυμά του, στον Πύργο Εθνική Διακήρυξη, όπου υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο του μαυσωλείου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ερντογάν, με προκλητικό ύφος, έκανε λόγο για «σκοτεινά συμφέροντα» που επιχειρούν την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Αγαπητέ Ατατούρκ, σήμερα ολόκληρο το έθνος γιορτάζει, για ακόμη μια φορά, με υπερηφάνεια την 103η επέτειο της Μεγάλης Νίκης. Μαζί με εσάς, που καταστήσατε την Ανατολία αιώνια και αμετάβλητη πατρίδα μας, τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους συντρόφους σας στα όπλα, τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους. Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια, όπως και πριν από έναν αιώνα, να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς.

Αντιμέτωπη με τα σχέδια που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της γεωγραφικής μας περιοχής, η χώρα μας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την ηρεμία των πολιτών της. Η Τουρκική Δημοκρατία, που σας εμπιστευτήκατε, βρίσκεται σε πλήρη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστων και ικανών στελεχών. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας».