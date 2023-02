Ερντογάν: Οι δύο σεισμοί είχαν ισχύ πυρηνικών βομβών

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην αποψινή ενημέρωση για τις συνέπειες του σεισμού στην Τουρκία, επέμεινε στην ένταση του φυσικού φαινομένου ενώ έδωσε το νεότερο απολογισμό των νεκρών που ανέρχονται στους 35.418.

Στα νοσοκομεία ο αριθμός των τραυματιών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται ανέρχονται στους 13,208.

LIVE: Turkish President Erdogan on the latest after #TurkiyeQuakes after cabinet meeting in Türkiye’s disaster agency AFAD in Ankara https://t.co/b4HEQbXVGJ

Συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ερντογάν είπε ότι χειρότεροι σεισμοί στη σύγχρονη τουρκική ιστορία συνέβησαν την ίδια μέρα ενώ πρόσθεσε ότι η ισχύς τους ήταν εξίσου μεγάλη με αυτή ατομικών βομβών.

Υπογράμμισε ότι κάθε χώρα θα ήταν αντιμέτωπη με ζητήματα σαν κι αυτά που αντιμετωπίζει η Τουρκία μέσα σε μια τέτοια καταστροφή και πρόσθεσε ότι μέρα με τη μέρα η δουλειά που γίνεται στο μέτωπο του σεισμού είναι καλύτερη.

Δεδομένων των διασώσεων που έγιναν ακόμα και σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι το έργο των διασωστών θα συνεχιστεί μέχρι να σωθεί και ο τελευταίος άνθρωπος κάτω από τα συντρίμμια.

«Οι εν εξελίξει προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια είναι μια παρηγοριά στη μαύρη εικόνα των σεισμών», είπε χαρακτηριστικά την ώρα που γινόταν γνωστή η διάσωση μιας 15χρονης Σύριας στην Αντιόχεια.

(VIDEO) Miracles continue as more survivors are pulled alive from the rubble nine days after strong earthquakes hit southern Türkiye



Lastly, a child has been rescued alive from rubble in Adiyaman 207 hours after the earthquake



🔴 LIVE updates here: https://t.co/pCgJ7oPKXj pic.twitter.com/TaxOkdJtjj