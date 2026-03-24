Ερντογάν: Η Τουρκία διατηρεί την ψυχραιμία της και επιδιώκει ειρήνη στη Μέση Ανατολή

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας τη δέσμευση της Τουρκίας για σταθερότητα, ειρήνη και διατήρηση της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε τον ρόλο της Τουρκίας στην κρίση και τόνισε την ψυχραιμία της χώρας.

«Χάρη στον Αλλάχ, ποτέ στην ιστορία μας δεν πέσαμε σε παγίδες. Σήμερα δεν πέφτουμε στις παγίδες που κάποιοι θέλουν να μας στήσουν. Διαχειριζόμαστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, ψυχραιμία και σεβασμό στο πλαίσιο της αδελφοσύνης και των σχέσεων της καλής γειτονίας», είπε, προσθέτοντας: «Επαναλαμβάνω: είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη χώρα μας εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε για άλλη μια φορά τους κινδύνους της σύρραξης στην περιοχή.

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής», τόνισε για να προσθέσει ότι «Ο πόλεμος αφήνει βαθιά ίχνη όχι μόνο στις πόλεις και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων».

Προειδοποίησε επίσης ότι «τα αντίποινα στα κράτη του Κόλπου ενέχουν τον κίνδυνο αύξησης της οργής, τροφοδότησης του μίσους και σποράς νέων σπόρων διχόνοιας μεταξύ αδελφών. Δεν πρέπει να επιτραπεί».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνέπειες της σύρραξης για την παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε, «καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, δυστυχώς προκύπτουν κι άλλες επιπλοκές. Το πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, έχει προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία».

Ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση για διεθνή αντίδραση και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Δήλωσε ότι «κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει θαρραλέα και προληπτική στάση». Τόνισε ακόμη πως «πρέπει να τερματιστεί αυτός ο άδικος και παράνομος πόλεμος πριν υπάρξει περισσότερη καταστροφή, αίμα και έχθρα και πριν προκληθεί ζημιά στην παγκόσμια οικονομία που θα χρειαστεί χρόνια για να αναπληρωθεί».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.