Ερντογάν: Η Τουρκία αναμένει από την Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Αποφασισμένος να συνεχίσει τα «παζάρια» με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να άρει το «βέτο», για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, εμφανίζεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής στην τελετή αποφοίτησης αξιωματικών από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε πως αναμένει από την Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της προς την Τουρκία, με το τριμερές μνημόνιο που υπέγραψε στη Σύνοδο της Μαδρίτης το 2022.

#URGENT Türkiye expects Sweden to fulfill its promises made under Madrid trilateral memorandum for its NATO bid, says President Erdogan pic.twitter.com/p8uOwz6OPh

«Πώς η Τουρκία μπορεί να εμπιστευτεί μια χώρα όπου τρομοκράτες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους της; Πώς μπορεί ένα κράτος που δεν παίρνει αποστάσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις να συμβάλει στο ΝΑΤΟ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πάντως πως «θα το συζητήσουμε με τους εταίρους μας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί την Τρίτη στο Βίλνιους και θα λάβουμε την καλύτερη απόφαση, όποια κι αν είναι αυτή», δήλωσε ο Ερντογάν, λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλ Κρίστενσον στο Βίλνιους τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν την έναρξη της Συνόδου.

Στο μεταξύ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σήμερα τις δηλώσεις της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας, Αν Λίντε, που υποστήριξε ότι η Στοκχόλμη «δεν πήρε στα σοβαρά την τρομοκρατική απειλή κατά της Τουρκίας».

«Νομίζω ότι η Τουρκία είναι σοβαρά εκτεθειμένη σε τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και ημών, δεν το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους», δήλωσε η Λίντε, η οποία είχε διατελέσει ΥΠΕΞ για τρία χρόνια μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο.

Sweden's former foreign minister admits her country failed to take seriously the terrorist threats faced by longtime member Türkiye https://t.co/r7SSBzjlO8 pic.twitter.com/SjecErhC2C