Ερντογάν: H Κύπρος έχει μπει στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού στην περιοχή μας

H Κύπρος έχει μπει στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού στην περιοχή μας, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι υπέστησαν βάναυση απομόνωση λόγω της ισλαμικής και τουρκικής ταυτότητάς τους

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτκής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Σήμερα, έχουμε μαζί μας και τους αδελφούς από την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου". Τους καλωσορίζω ολόψυχα. Ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ισλαμικού κόσμου. Για αυτήν την ταυτότητα τους εδώ και πολλά χρόνια έχουν υποστεί μια βάναυση απομόνωση. Οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας δεν υποχώρησαν στις πιέσεις».

Και πρόσθεσε: Δεν υποχώρησαν από την επιθυμία να ζουν στη δική τους πατρίδα. Δεν αμφισβήτησαν την κυρίαρχη ισότητά τους. Λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι το νησί της Κύπρου προστίθεται στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου, θεωρώ σημαντικό για τον οργανισμό μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη του με τον τουρκοκυπριακό λαό».



