Ερντογάν: Για πρώτη φορά υπαινίσσεται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος το 2028

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος για νέα θητεία στην προεδρία στις εκλογές του 2028.

Ειδικότερα, στο συνέδριο τοπικής οργάνωσης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην επαρχία Ούρφα, ο διάσημος στην Τουρκία τραγουδιστής Ιμπραχίμ Τατλίσες ρώτησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αν θα είναι «παρών την προσεχή περίοδο για την προεδρία της Δημοκρατίας» και ο αρχηγός του τουρκικού κράτους απάντησε «αν θα είσαι εσύ, θα είμαι».

Σημειώνεται ότι, το Σύνταγμα της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη προεδρική θητεία. Για να είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, θα πρέπει ή να γίνει αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος, ή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτούνται 360 ψήφοι βουλευτών (επί συνόλου 600 στην τουρκική εθνική αντιπροσωπεία), πλειοψηφία που δεν διαθέτει η συμμαχία του ΑΚΡ και του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, το οποίο υποστηρίζει τον Ερντογάν.

Πάντως, ο αρχηγός του ΜΗΡ και ήσσων κυβερνητικός εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα τασσόταν υπέρ αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε να επιτραπεί στον Ερντογάν να διεκδικήσει νέα πενταετή προεδρική θητεία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το τέλος των Κούρδων μαχητών στη Συρία πλησιάζει και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χώρος για την τρομοκρατία στο μέλλον της Συρίας μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν απείλησε επίσης ότι θα οργανώσει νέα διασυνοριακή επιχείρηση στη Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής, εάν αισθανθεί ότι απειλείται. Η Τουρκία, η οποία έχει πραγματοποιήσει αρκετές εισβολές στη βόρεια Συρία, έχει απευθύνει παρόμοιες προειδοποιήσεις και στο παρελθόν.

Η Τουρκία έχει δείξει τη σταθερή δέσμευσή της στην επιβίωσή και την ασφάλειά της, τόνισε και πρόσθεσε: «Αν χρειαστεί, θα έλθουμε ξαφνικά τη νύχτα», τόνισε ακόμη σε μια αναφορά στη Συρία.

«Θεού θέλοντος, έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του σύμφωνα με αυτό», δήλωσε.

«Η μόνη μοίρα για αυτούς που προτιμούν τον τρόμο και τη βία είναι να θαφτούν στη γη με τα όπλα τους», είπε ακόμη, σύμφωνα με το Anadolu.

Η Τουρκική Δημοκρατία δεν θα δεχτεί τον κατακερματισμό της Συρίας ή τη διατάραξη της ενιαίας δομής της, είπε τέλος ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ταχεία δράση αν προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

#BREAKING Türkiye has shown its firm commitment to its survival and security, says President Erdogan, adding that if necessary, 'we can come suddenly one night' pic.twitter.com/aP27HdLENx