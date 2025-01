Η Συρία στο επίκεντρο της συνάντησης του Ερντογάν με τον πρωθυπουργό του Ιρακινού Κουρδιστάν

Η Τουρκία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στη Συρία τον τελευταίο μήνα δεν θα επιφέρουν νέες αστάθειες στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον πρωθυπουργό του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Ερντογάν συνάντησε στην Άγκυρα τον Μασρούρ Μπαρζανί, πρωθυπουργό της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η τουρκική προεδρία ανήρτησε φωτογραφία με χειραψία των δύο ανδρών.

President @RTErdogan received Prime Minister Masrour Barzani of the Iraqi Kurdish Regional Government (IKRG) at the Presidential Complex. pic.twitter.com/TikqKxsizy