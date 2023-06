Ερντογάν: Ευχαριστώ τον Αλλάχ για την Αγιά Σοφιά

«Ευχαριστώ τον Αλλάχ που μου έδωσε την ευκαιρία να αποκαταστήσω την Αγιά Σοφιά, το σύμβολο της ανεξαρτησίας της Τουρκίας, στην αρχική της ταυτότητα», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής σε έκθεση ψηφιακής τέχνης στην Κωνσταντινούπολη.

“I thank Allah for giving me the opportunity to restore Hagia Sophia, the symbol of Türkiye's independence, to its original identity.”