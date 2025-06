Ερντογάν: Επιθυμούμε συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ στην Τουρκία για ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Τουρκία θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να φέρει κοντά τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε συνομιλίες είτε στην πρωτεύουσα Άγκυρα είτε στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα και την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε την επιθυμία του να φέρει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, με σκοπό τις ειρηνευτικές συνομιλιές.

⚡️ Turkish President Erdoğan:



Talks between Russia and Ukraine in Istanbul were excellent.



He expressed hope for a leaders’ summit in Türkiye, including Zelensky, Putin, and former U.S. President Trump.



Steps toward this meeting will follow the latest delegation-level talks. pic.twitter.com/98WuHYlmBh