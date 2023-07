Ερντογάν: Επέστρεψε με «προίκα» 50 δισ. δολαρίων από τα Εμιράτα

Με συμφωνίες που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια επισφράγισε την επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου έγινε δεκτός από τον ισχυρό άνδρα της χώρας, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.

Türkiye and United Arab Emirates signed deals worth over $50.7 billion



Today (July 19), Türkiye and the United Arab Emirates signed and ratified 13 agreements in various fields on the sidelines of President Recep Tayyip Erdoğan's visit to the United Arab Emirates.



