Ερντογάν: Εκτοξεύσαμε τους πυραύλους Tayfun, θα έρθει και η συνέχεια

Στην πρόσφατη εκτόξευση του τουρκικού βαλλιστικού πυραύλου Tayfun αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τα εγκαίνια του εργοστασίου παραγωγής του τουρκικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου Togg στην Προύσα, το βράδυ του Σαββάτου.

«Υπάρχει έστω κι ένας που δεν είναι υπερήφανος που βλέπει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Akinci Βaraktar, όπως και τον πύραυλο Tayfun;», υποστήριξε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος και επισήμανε: «Μόλις εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι Tayfun, τι έκανε ο Έλληνας; Αμέσως μπήκε στην επικαιρότητα των εφημερίδων και των τηλεοπτικών τους δικτύων. Περιμένετε, θα έρθει και η συνέχεια του, θα ακολουθήσουν κι άλλα».

«Όταν θα δουν στους δρόμους της Ευρώπης το ηλεκτρικό αυτοκίνητο TOGG, τότε θα πανικοβληθούν. Θα πουν “έρχονται οι τρελοί Τούρκοι”», σημείωσε.

LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan speaks at factory opening ceremony for Türkiye's first home-grown fully-electric car TOGG in Bursahttps://t.co/pEHcDzfX18