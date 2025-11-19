Ερντογάν: Δεν μπαίνουν σύνορα στη γεωγραφία της τουρκικής καρδιάς

«Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων και των αδελφών μας σε όλο τον κόσμο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μεγαλώσουμε την Τουρκία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο ομιλίας του στην Εθνοσυνέλευση, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν, της ΤΔΒΚ (sic), του Ιράκ, του Ιράν και της Ουκρανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, μεταξύ άλλων, πιο συγκεκριμένα τα εξής:

«Δείτε τα τραγούδια της Υεμένης, της Αλγερίας, των Σκοπίων, του Μοναστηρίου, της Θεσσαλονίκης, της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Μπορείτε να ορίσετε φυσικά σύνορα σε αυτόν τον ιερό λαό, αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε σύνορα στη γεωγραφία της καρδιάς του, δεν μπορείτε να διαγράψετε τη γεωγραφία της καρδιάς από τη μνήμη αυτού του ιερού λαού. Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων και των αδελφών μας σε όλο τον κόσμο, στον τουρκογενή κόσμο, στον ισλαμικό κόσμο, όπου υπάρχουν καταπιεσμένοι και θύματα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

Αν δεν το κάνει κανείς αυτό, προδίδει την Ιστορία. Αν δεν το κάνει αυτό, αδικεί την κληρονομιά των προγόνων σας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μεγαλώσουμε την Τουρκία, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τον αιώνα της Τουρκίας, δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το φαγητό στο τραπέζι.

Η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν, της ΤΔΒΚ (sic), του Ιράκ, του Ιράν και της Ουκρανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας. Όσοι έχουν περιορισμένο ορίζοντα δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν αυτό το όραμα».