Το εργοστάσιο του Ορένμπουργκ στη Ρωσία λαμβάνει ξανά φυσικό αέριο από το Καζακστάν

Παρότι υπέστη ζημιές από επίθεση με drone την Κυριακή, το εργοστάσιο φυσικού αερίου του Ορένμπουργκ, στη Ρωσία, ξανάρχισε να λαμβάνει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Καρατσαγκανάκ του Καζακστάν, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν.

Η επίθεση στο εργοστάσιο φυσικού αερίου του Ορένμπουργκ, που βρίσκεται περίπου 1.700 χλμ. (1.056 μίλια) ανατολικά της Ουκρανίας, σηματοδότησε την πρώτη γνωστή διακοπή της λειτουργίας των μεγάλων δυτικών πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Το περιστατικό υπογράμμισε την ευπάθεια των διασυνοριακών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων στην επέκταση της σύγκρουσης.

Οδήγησε σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου στο Καρατσαγκανάκ, ένα σημαντικό κοίτασμα στο γειτονικό Καζακστάν που αναπτύχθηκε από ένα διεθνές κονσόρτσιουμ στο οποίο συμμετέχουν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες Chevron CVX.N, Shell SHEL.L και Eni ENI.MI.

«Άρχισαν να λαμβάνουν φυσικό αέριο», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν, Erlan Akkenzhenov, σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, σχετικά με την επανέναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου του Ορενμπούργκ.

Russia's Orenburg Gas Plant caught fire again this afternoon, likely sparked by damage from a Ukrainian drone strike two nights ago.



A massive, multi-hundred foot column of flame could be seen rising from the plant, one of the largest in Russia. pic.twitter.com/NVgIuRdSKW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Το ακατέργαστο αέριο από το Καρατσαγκανάκ συνήθως μεταφέρεται πέρα από τα σύνορα στο εργοστάσιο επεξεργασίας του Ορένμπουργκ. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καρατσαγκανάκ είναι στενά συνδεδεμένη, πράγμα που σημαίνει ότι το κοίτασμα δεν μπορεί να παράγει πολύ πετρέλαιο αν η παραγωγή φυσικού αερίου είναι μειωμένη.

Η παραγωγή στο Καρατσαγκανάκ τη Δευτέρα μειώθηκε σε 25.000 μετρικούς τόνους (196.500 βαρέλια την ημέρα) και 28.000 τόνους από το συνηθισμένο επίπεδο των 35.000-35.500 τόνων, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.