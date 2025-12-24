Εργάτες ξεκινούν την τοποθέτηση σιδηροτροχιών για την πρώτη υπερταχεία αμαξοστοιχεία της Αιγύπτου

Εργάτες έχουν ξεκινήσει την τοποθέτηση σιδηροτροχιών στην έρημο ανατολικά του Καΐρου για την πρώτη υπερταχεία αμαξοστοιχεία της Αιγύπτου, το οποίο θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, σε μια ακόμη φιλόδοξη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των μεταφορών στη χώρα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel, ο υπουργός Μεταφορών Καμέλ αλ-Ουαζίρ, χαρακτήρισε το έργο «ένα νέο Σουέζ πάνω σε ράγες». Το σιδηροδρομικό δίκτυο, γνωστό ως Πράσινη Γραμμή, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 και θα καλύπτει απόσταση 660 χιλιομέτρων σε μόλις τρεις ώρες, μεταφέροντας τόσο επιβάτες όσο και εμπορεύματα.

Η Πράσινη Γραμμή αποτελεί το πιο πρόσφατο από τα μεγάλα έργα υποδομών που προωθεί την τελευταία δεκαετία η κυβέρνηση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, ένα έργο κόστους 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανατολικά του Καΐρου, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αραιοκατοικημένο.

Το 2021, η Αίγυπτος υπέγραψε σύμβαση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων με κοινοπραξία που περιλαμβάνει τη γερμανική Siemens, για την κατασκευή της Πράσινης Γραμμής, της πρώτης από τρεις υπερταχείες σιδηροδρομικές γραμμές. Οι αιγυπτιακές αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό δίκτυο μήκους σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων θα εξυπηρετεί έως και 1,5 εκατομμύριο επιβάτες ημερησίως.

Egypt is set to launch the world’s longest driverless monorail line, a 96km system connecting Cairo with two new cities, the New Administrative Capital and 6th of October City.



It will serve 1.2 million passengers daily. pic.twitter.com/S1gs68jqYf — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) November 28, 2025

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό είναι επιτακτική: το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα υποδομών και συντήρησης, με σχεδόν 200 ατυχήματα μέσα σε έναν χρόνο.

Η Πράσινη Γραμμή θα εκτείνεται από το Αΐν Σόχνα στην Ερυθρά Θάλασσα έως τη Μάρσα Ματρούχ στη Μεσόγειο, διασχίζοντας τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα και την Πόλη της 6ης Οκτωβρίου, όπου βρίσκεται το μοναδικό «ξηρό λιμάνι» της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον Τάρεκ Γκουεϊλί, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Σηράγγων, το νέο δίκτυο θα μεταφέρει 15 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3% της κίνησης της Διώρυγας του Σουέζ.

Για τους υποστηρικτές του έργου, πρόκειται και για ένα στοίχημα πολεοδομικού μετασχηματισμού, με στόχο την αποσυμφόρηση του Καΐρου και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών κόμβων. Ωστόσο, όπως παραδέχονται ακόμη και εργάτες στο εργοτάξιο, παραμένει αβέβαιο αν οι νέες πόλεις της ερήμου θα αποκτήσουν ποτέ μόνιμο πληθυσμό.

Μετά την Πράσινη Γραμμή, θα ακολουθήσουν η Μπλε Γραμμή, που θα συνδέει το Κάιρο με το Ασουάν κατά μήκος του Νείλου, και η Κόκκινη Γραμμή, η οποία θα ενώνει τα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας με το Λούξορ.