Επτά χώρες θέλουν τον Ερντογάν υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης

Τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον πόλεμο στην Ουκρανία εξήρε ο υπουργός Εξωτερικών του Β. Όρμπαν στην Ουγγαρία, Πέτερ Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία είναι μεταξύ των επτά χωρών, που λόγω της υποτιθέμενα επιτυχημένης διπλωματικής διαμεσολάβησης της Άγκυρας, υποστηρίζουν τη βράβευση του επικεφαλής του τουρκικού κράτους με το Νόμπελ Ειρήνης., σύμφωνα με το πορτογαλικό ειδησεογραφικό δίκτυο, Observador.

«Ο μοναδικός ηγέτης που πέτυχε»

Ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας δήλωσε μάλιστα ότι ο Ερντογάν είναι ο «μοναδικός ηγέτης» που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να «διαμεσολαβήσει επιτυχώς» στον πόλεμο της Ουκρανίας, αναφερόμενος στην επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ποιοι τον στηρίζουν

Εκτός από την Ουγγαρία, η οποία είναι απλός παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν) την υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου υποστηρίζουν όλα τα μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani through a letter has officially registered the nomination in favour of Turkish President @RTErdogan for the "Nobel Peace Prize" for his efforts to resolve the Ukrainian crisis in a letter addressed to Norwegian Nobel Committee...1/3 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/TdutdIrLcO