Επίθεση του Ιράν στη Βαγδάτη - Χτύπησε αμερικανική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη το βράδυ της Παρασκευής κατά την έβδομη ημέρα σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, σημειώθηκε πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση που στεγάζει αμερικανικό διπλωματικό κέντρο στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τοποθεσία κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπως μεταδίδει το διεθνές μέσο επικαλούμενο ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.