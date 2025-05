Επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: Αεροπορικές εταιρίες σταμάτησαν πτήσεις προς το Ισραήλ

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις για τις επόμενες αρκετές ημέρες μετά την εκτόξευση την Κυριακή (04/05) από τους Χούθι της Υεμένης πυραύλου που έπεσε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Πολλές ξένες αεροπορικές εταιρίες ανέστειλαν στη συνέχεια πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ.

Έπειτα από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους τρομοκράτες της Χαμάς τον Ιανουάριο, ξένοι αερομεταφορείς είχαν αρχίσει να επαναλαμβάνουν τις πτήσεις προς το Ισραήλ μετά τη διακοπή τους κατά το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενου ενός και πλέον έτους μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κρατική αεροπορική εταιρία El Al - μαζί με τις μικρότερες αντίπαλες εταιρίες Arkia και Israir - να αποτελούν σχεδόν μονοπώλιο.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την πτήση της Κυριακής από το αεροδρόμιο JFK στη Νέα Υόρκη προς το Τελ Αβίβ και την πτήση επιστροφής από το Τελ Αβίβ τη Δευτέρα. Η United ακύρωσε τις δύο καθημερινές πτήσεις της ανάμεσα στο Νιούαρκ στο Τελ Αβίβ και είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

Footage filmed by a bystander showing the moment that a Houthi ballistic missile impacted earlier in Central Israel. pic.twitter.com/IkddtO1KVW