Επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικό ανθρακωρυχείο: Διασώθηκαν 192 μεταλλωρύχοι - Εκτεταμένες ζημιές (pics&vids)
19/10/2025 • 23:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Κυριακή σε ανθρακωρυχείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία και σε ενεργειακή εγκατάσταση στα βόρεια, κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ακόμη ένα πλήγμα στη σειρά επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε ορυχείο στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, προσθέτοντας ότι 192 μεταλλωρύχοι διασώθηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

Ήταν η τέταρτη ρωσική επίθεση μέσα σε δύο μήνες σε ανθρακωρυχεία της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η περιφερειακή εταιρεία ενέργειας Chernihivoblenergo, στην παραμεθόρια βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ, ανέφερε ότι επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και διακοπή ρεύματος για 55.000 χρήστες. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ρεύματος έχουν επιβληθεί σε πολλές περιοχές μετά από επίθεση στις αρχές του μήνα που άφησε χωρίς ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο καταναλωτές.
 

