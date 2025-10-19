Επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικό ανθρακωρυχείο: Διασώθηκαν 192 μεταλλωρύχοι - Εκτεταμένες ζημιές (pics&vids)

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Κυριακή σε ανθρακωρυχείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία και σε ενεργειακή εγκατάσταση στα βόρεια, κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ακόμη ένα πλήγμα στη σειρά επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.
Η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε ορυχείο στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, προσθέτοντας ότι 192 μεταλλωρύχοι διασώθηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.
Ήταν η τέταρτη ρωσική επίθεση μέσα σε δύο μήνες σε ανθρακωρυχεία της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εταιρεία.
‼️ Massive Russian attack on a Ukrainian coal mine in Dnipropetrovsk region. 192 miners are underground, an evacuation is ongoing.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2025
This is the fourth large-scale Russian attack on coal enterprises of DTEK company in the past two months.
Russia wants Ukrainian civilians to… pic.twitter.com/6gxHrRLYZV
‼️🇷🇺🛸💥🇺🇦 Russian Geran drones set fire to a substation at a coal mine in Ternovka, Dnepropetrovsk region.— Maimunka News (@MaimunkaNews) October 19, 2025
A massive blaze erupted at the power substation serving the Western Donbass coal mine area. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/dIDmns7hd5
Η περιφερειακή εταιρεία ενέργειας Chernihivoblenergo, στην παραμεθόρια βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ, ανέφερε ότι επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και διακοπή ρεύματος για 55.000 χρήστες. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας.
Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ρεύματος έχουν επιβληθεί σε πολλές περιοχές μετά από επίθεση στις αρχές του μήνα που άφησε χωρίς ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο καταναλωτές.
BREAKING: Russian Geran-2 drone strikes hit the DTEK mine in Ukraine’s Dnipropetrovsk region, trapping 192 coal miners underground.— TabZ (@TabZLIVE) October 19, 2025
Evacuation efforts are currently underway, and so far 8 have been rescued. pic.twitter.com/u50GTDlXGz