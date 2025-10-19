Επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικό ανθρακωρυχείο: Διασώθηκαν 192 μεταλλωρύχοι - Εκτεταμένες ζημιές (pics&vids)

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Κυριακή σε ανθρακωρυχείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία και σε ενεργειακή εγκατάσταση στα βόρεια, κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ακόμη ένα πλήγμα στη σειρά επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε ορυχείο στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, προσθέτοντας ότι 192 μεταλλωρύχοι διασώθηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

Ήταν η τέταρτη ρωσική επίθεση μέσα σε δύο μήνες σε ανθρακωρυχεία της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

‼️ Massive Russian attack on a Ukrainian coal mine in Dnipropetrovsk region. 192 miners are underground, an evacuation is ongoing.



This is the fourth large-scale Russian attack on coal enterprises of DTEK company in the past two months.



Russia wants Ukrainian civilians to… pic.twitter.com/6gxHrRLYZV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2025

‼️🇷🇺🛸💥🇺🇦 Russian Geran drones set fire to a substation at a coal mine in Ternovka, Dnepropetrovsk region.



A massive blaze erupted at the power substation serving the Western Donbass coal mine area. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/dIDmns7hd5 — Maimunka News (@MaimunkaNews) October 19, 2025

Η περιφερειακή εταιρεία ενέργειας Chernihivoblenergo, στην παραμεθόρια βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ, ανέφερε ότι επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και διακοπή ρεύματος για 55.000 χρήστες. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ρεύματος έχουν επιβληθεί σε πολλές περιοχές μετά από επίθεση στις αρχές του μήνα που άφησε χωρίς ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο καταναλωτές.

