Επίθεση στην Ουαλία: Έγκυος η τραυματίας - Άφαντος ο δράστης

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ουαλία για τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη στην επίθεση με μαχαίρι σε ένα σχολείο στο Άμπερφαν.

Στο μεταξύ, αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το Sky News, μετέδωσε πως το θύμα της επίθεσης είναι μια έγκυος σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αργότερα έγινε γνωστό πως πρόκειται για μια γυναίκα 29 ετών.

A manhunt has been launched in South Wales after a 29-year-old woman was stabbed in Aberfan



Sky's @danwnews has the latest from the scene with residents urged to avoid the area.https://t.co/PAiZ4D1RJB



