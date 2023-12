Ουαλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Πληροφορίες για έναν τραυματία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στην πόλη Άμπερφαν της νότιας Ουαλίας καθώς οι αρχές ειδοποιήθηκαν πως έγινε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Daily Mail ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 9.10 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.



Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI