Επίθεση στο βόρειο Ισραήλ: 18 τραυματίες - Την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ (vid)

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά που έπληξε την Τετάρτη τη βόρεια συνοριακή κοινότητα Αράμπ αλ-Αράμσε, στο Ισραήλ, μεταδίδουν οι Times of Israel επικαλούμενοι τα σωστικά συνεργεία και τον ισραηλινό στρατό. Την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ένας τραυματίας φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ενώ άλλοι δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μιας ισραηλινής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Αράμπ αλ-Αράμσε, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα κατά μελών και διοικητών της στον Λίβανο, σύμφωνα με το Reuters.

A number of launches were identified crossing from Lebanon into northern Israel over the past hour.



In response, the IDF struck the sources of the fire and a Hezbollah military compound in southern Lebanon where terrorists were operating. pic.twitter.com/oZmTpWEU4i — Israel Defense Forces (@IDF) April 17, 2024

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι στόχευσαν τις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύθηκαν τα πυρά της Χεζμπολάχ. Τα μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης ένα κτίριο όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη της Χεζμπολάχ, στο Άιτα ας-Σαμπ του νοτίου Λιβάνου, προσθέτει ο στρατός.

Following the Hezbollah drone and missile attack on northern Israel's Arab al-Aramshe, the IDF says it targeted the launch sites.



Fighter jets also struck a building where Hezbollah operatives were gathered, in southern Lebanon's Ayta ash-Shab, the military adds, pic.twitter.com/kmO7Wveezq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024

According to initial reports, six people are wounded in the strike, including one in serious condition. pic.twitter.com/WYmvF6RtvC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024

Οι IDF ερευνούν τον λόγο για τον οποίο δεν ήχησαν οι σειρήνες.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα drone να πέφτει πάνω στο κοινοτικό κέντρο της Αράμπ αλ-Αραμσέ. Λίγο μετά το πλήγμα, ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες.

Additional footage shows the Hezbollah explosive-laden drone striking the community center in Arab al-Aramshe, wounding seven people. pic.twitter.com/DEE13pxE26 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024

הפגיעה בערב אל עראמשה: 6 נפצעו, בהם אחד באורח קשה, אחד בינוני והיתר במצב קל | תיעוד רגעי הפגיעה



(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/U4GEoU4i2S — כאן חדשות (@kann_news) April 17, 2024

Σημειώνεται ότι έξι ρουκέτες έπληξαν χθες, Τρίτη, την περιοχή της Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, χωρίς να αναφερθούν ωστόσο τραυματισμοί. Κάποιες ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από θραύσματα.

Παράλληλα, δύο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο έπληξαν περιοχές κοντά στη βόρεια κοινότητα Μπέιτ Χιλέλ, κοντά στην Κιριάτ Σμόνα. Σύμφωνα νε αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε ένα από τα χτυπήματα. Την ευθύνη είχε αναλάβει η Χεζμπολάχ.