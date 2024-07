Επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ της Βρετανίας: Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Σάουθπορτ στη Βρετανία, το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι, από την οποία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές πρόκειται για ένα «σημαντικό περιστατικό» σε ένα ακίνητο στην παραθαλάσσια πόλη.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων North West ανακοίνωσε ότι οκτώ ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του παιδιατρικού νοσοκομείου.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στις 11.50 το πρωί, τοπική ώρα. Ο άνδρας συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κατέσχισαν και ένα μαχαίρι. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

«Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι. Έχει μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή όσο θα ασχολούμαστε με το περιστατικό. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

