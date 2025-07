Επίθεση με drone στοχοποιεί την πετρελαιοπηγή Τάουκε στο Ιρακινό Κουρδιστάν (vids)

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο πετρελαιοπηγή που διαχειρίζεται νορβηγική εταιρία πετρελαίου και αερίου, DNO στο Τάουκε στη Διοικητική Περιοχή Ζάχο στο βόρειο Ιράκ σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της περιοχής του Κουρδιστάν.

Συγκεκριμένα, η επίθεση είναι η δεύτερη σε πετρελαιοπηγή που διαχειρίζεται η DNO από τότε που ξεκίνησε κύμα επιθέσεων με drones νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Back-to-back drone attacks hit Iraq’s Kurdistan region, including a DNO oil field in Zakho, marking more than 10 drone attacks on Kurdish areas and oil fields in three days. No group has claimed responsibility for the attacks, some against U.S. companies. pic.twitter.com/Ea576Lv9Tw