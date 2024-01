Επίθεση με drone στην Οδησσό - Ξέσπασε πυρκαγιά, ένας τραυματίας

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/1), ο περιφερειακός κυβερνήτης Oleh Kiper.

Ο Kiper, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένη περιοχή του αστικού ιστού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών και την κατάσταση του τραυματία.

Σύμφωνα με το Reuters, o κυβερνήτης κήρυξε στη συνέχεια τον τερματισμό του συναγερμού αεροπορικής επιδρομής για την περιοχή της Οδησσού.

😔 Attack of "Shaheds" on Odesa. There is a damage of civilian residential infrastructure, — OVA. pic.twitter.com/oVsM2MGLqo