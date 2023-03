Επιστροφή Λίνεκερ ανακοίνωσε το BBC

Το βρετανικό BBC δήλωσε ότι ο παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ θα επιστρέψει στα καθήκοντα του παρουσιαστή, καθώς προσπαθεί να δώσει τέλος σε μια κλιμακούμενη διαμάχη σχετικά με την αμεροληψία του.

Η εταιρεία θα προβεί σε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι παρουσιαστές μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απομάκρυνσή του από τον αέρα επειδή επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τίμ Ντέιβι ανακοίνωσε ότι ο αθλητικός παρουσιαστής συμφώνησε να συμμορφωθεί με τις συντακτικές οδηγίες του ραδιοτηλεοπτικού φορέα μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των κανόνων του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Λίνεκερ, δήλωσε περιχαρής για την επιστροφή του στην εκπομπή «μετά αυτές τις σουρεαλιστικές λίγες μέρες» και εκθείασε την «συγκινητική» δημόσια συμπαράσταση στους πρόσφυγες.

