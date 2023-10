Επίσκεψη Ζελένσκι στη Ρουμανία: Θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τρίτη το πρωί ότι έφτασε στη Ρουμανία όπου θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Κλάους Γιοχάνις, μια επίσκεψη που πραγματοποιείται αφού η Ρωσία βομβάρδισε επανειλημμένα ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, στη μεθόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας.

«Έφτασα στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, για να συνομιλήσω με τον Κλάους Γιοχάνις και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας καλής γειτονίας», έγραψε ο κ. Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, ενώ ευχαρίστησε τη χώρα για τη στήριξη που παρέχει στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

