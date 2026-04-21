Επίσκεψη του Μακρόν στην Κύπρο την Πέμπτη

Επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για μια κίνηση που η Λευκωσία χαρακτηρίζει ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Κύπρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι η επίσκεψη επιβεβαιώνει το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Γαλλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά το πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι τον Δεκέμβριο του 2025 υπογράφηκαν στο Παρίσι η αναβαθμισμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση και το Σχέδιο Δράσης 2026-2030, τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων συνεργασίας.

Κατά την επίσκεψη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος Μακρόν θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα προεδρεύσουν διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν η εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η συνεργασία στην ενέργεια, την άμυνα και την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ατζέντα και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.