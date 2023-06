Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς υποδέχθηκε νωρίτερα απόψε στο Πότσνταμ τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Σολτς ξενάγησε τον προσκεκλημένο του στην πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου, όπου διαμένει, ενώ αυτήν την ώρα οι δύο ηγέτες δειπνούν σε εστιατόριο της περιοχής.

«Οι χώρες μας συνδέονται με άρρηκτη φιλία. Μαζί αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτών των ημερών και της εποχής μας. Για αυτό χαίρομαι που σας συναντώ σήμερα στην πόλη όπου ζω. Καλώς ήλθατε στο Πότσνταμ, αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν!», έγραψε πριν από λίγη ώρα στο Twitter ο καγκελάριος, με αναρτήσεις στη γερμανική και στη γαλλική γλώσσα.

Unsere Länder verbindet eine unzertrennliche #Freundschaft. Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen dieser Tage und unserer Zeit an. Deshalb freue ich mich, dich heute hier in der Stadt zu treffen, in der ich lebe: Herzlich willkommen in Potsdam, lieber @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/jn1cGmElJh