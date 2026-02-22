Επίσκεψη Μόντι στο Ισραήλ την Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αναμένεται την Τετάρτη στο Ισραήλ για επίσημη επίσκεψη, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου τασσόμενος υπέρ της δημιουργίας νέων συμμαχιών «γύρω και εντός» της Μέσης Ανατολής.

Ο Μόντι θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) και «είμαι βέβαιος ότι θα είστε όλοι εκεί», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου. Χαιρέτισε τη «σύσφιξη» των διμερών δεσμών και παρουσίασε το «όραμά» του για μια εταιρική σχέση που θα βασίζεται στην οικονομική και διπλωματική συνεργασία και στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναμένει «με ανυπομονησία» τις συζητήσεις που θα έχει κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Η Ινδία προσδίδει μεγάλη σημασία στη φιλία που την συνδέει με το Ισραήλ, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και μια κοινή δέσμευση υπέρ της ειρήνης και της προόδου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα.

Ο Ναρέντα Μόντι έχει ήδη επισκεφθεί μία φορά το Ισραήλ, το 2017 και ο Νετανιάχου ανταπέδωσε την επίσκεψη στην Ινδία την επόμενη χρονιά.