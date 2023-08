Επίπληξη του Ιάπωνα πρωθυπουργού στον υπουργό Αλιείας: Αποκάλεσε μολυσμένα τα ύδατα της Φουκουσίμα

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, ο οποίος έφαγε ψάρι αλιευμένο στην περιοχή όπου απελευθερώθηκαν νερά από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, διέταξε την Πέμπτη τον υπουργό αλιείας του να ζητήσει συγγνώμη επειδή αναφέρθηκε στο επεξεργασμένο ραδιενεργό νερό ως «μολυσμένο» και του είπε να ανακαλέσει το σχόλιό του.

Japan’s PM and other ministers eat fish caught off Fukushima to dispel safety concerns after the release of treated radioactive water from the Fukushima nuclear power plant into the Pacific Ocean ⤵️ pic.twitter.com/ye0PHpIuE0