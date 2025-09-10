Η αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, τόνισε ότι ήταν απερίσκεπτο να επιτραπεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να θέσει υποψηφιότητα το 2024, αλλά ένιωθε ότι ήταν η τελευταία που μπορούσε να συμβουλεύσει τον 81χρονο προϊστάμενό της να μην θέσει υποψηφιότητα, σύμφωνα με αποσπάσματα από το νέο της βιβλίο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Ο Μπάιντεν, δημοκράτης, τερμάτισε την εκστρατεία επανεκλογής του στις 21 Ιουλίου 2024, μετά από μια κακή επίδοση στο debate με τον Τραμπ, που οδήγησε τους βοηθούς και τα στελέχη του κόμματος να αμφισβητήσουν δημοσίως αν θα μπορούσε να αντέξει μια πλήρη εκστρατεία ή να υπηρετήσει μια δεύτερη θητεία.

«Από όλους τους ανθρώπους στο Λευκό Οίκο, ήμουν στην χειρότερη θέση για να υποστηρίξω ότι πρέπει να αποσυρθεί. Ήξερα ότι θα του φαινόταν απίστευτα εγωιστικό αν του συμβούλευα να μην υποβάλει υποψηφιότητα», έγραψε η πρώην αντιπρόεδρος Χάρις στο «107 Days», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Atlantic.

«Είναι απόφαση του Τζο και της (συζύγου του) Τζιλ». Όλοι το λέγαμε αυτό, σαν μάντρα, σαν να ήμασταν όλοι υπνωτισμένοι. Ήταν ευγένεια ή απερισκεψία; Αναδρομικά, νομίζω ότι ήταν απερισκεψία.

«Τα διακυβεύματα ήταν απλά πολύ μεγάλα. Δεν ήταν μια επιλογή που έπρεπε να αφεθεί στο εγώ ενός ατόμου, στην φιλοδοξία ενός ατόμου. Θα έπρεπε να ήταν κάτι περισσότερο από μια προσωπική απόφαση».

Η Χάρις, 60 ετών, έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών και είχε μόλις 107 ημέρες για να πείσει το αμερικανικό κοινό. Έχασε από τον Τραμπ, 79 ετών, στις εκλογές του Νοεμβρίου και από τότε διατηρεί χαμηλό προφίλ. Τον Ιούλιο δήλωσε ότι δεν θα υποψηφιστεί για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

Η αποχώρηση του Μπάιντεν από την κούρσα συνοδεύτηκε από ερωτήματα σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική οξύτητα του προέδρου. Οι στενότεροι συνεργάτες του Μπάιντεν απέρριψαν αυτές τις ανησυχίες, λέγοντας ότι ήταν πλήρως ικανός να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις.

Στο βιβλίο της, η Χάρις αρνήθηκε ότι υπήρχε συνωμοσία του Λευκού Οίκου για να καλύψει τις αδυναμίες του Μπάιντεν που σχετίζονται με την ηλικία του, τις οποίες περιέγραψε ως όλο και πιο έντονες καθώς η προεκλογική του εκστρατεία εντεινόταν.

«Στην χειρότερη μέρα του, ήταν πιο ικανός να ασκεί κρίση και πολύ πιο συμπονετικός από τον Ντόναλντ Τραμπ στην καλύτερη μέρα του».

«Αλλά στα 81 του, ο Τζο κουράστηκε».

Ο Μπάιντεν ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος που υπηρέτησε ποτέ ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Τώρα 82 ετών, έχει διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά του.

Η Χάρις, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ από την Καλιφόρνια, ήταν αντιπρόεδρος του Μπάιντεν κατά τη θητεία του 2021-2025, η πρώτη γυναίκα καθώς και η πρώτη νότια Ασιάτισσα και μαύρη που υπηρέτησε στη θέση αυτή.

Η Χάρις περιέγραψε επίσης τις επιθέσεις που δέχτηκε ως αντιπρόεδρος από δεξιούς κριτικούς και άλλους και είπε ότι έλαβε ελάχιστη βοήθεια από τον Λευκό Οίκο για να τις αντιμετωπίσει.

«Είχαν μια τεράστια ομάδα επικοινωνίας, είχαν την Καρίν Ζαν-Πιερ να δίνει καθημερινά συνεντεύξεις Τύπου. Αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να ακούσω κάτι θετικό για τη δουλειά μου ή να υπερασπιστώ τον εαυτό μου από ψευδείς επιθέσεις», έγραψε η Χάρις.