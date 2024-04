Σούνακ: Πακέτο αμυντικής υποστήριξης στην Ουκρανία ύψους μισού δισ. λιρών

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαθέσει το μεγαλύτερο πακέτο αμυντικής υποστήριξης για την Ουκρανία μέχρι σήμερα, αξίας μισού δισεκατομμυρίου λιρών», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι έγραψε: «Μίλησα με τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος με ενημέρωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαθέσει το μεγαλύτερο πακέτο αμυντικής υποστήριξης για την Ουκρανία μέχρι σήμερα, αξίας μισού δισεκατομμυρίου λιρών. Storm Shadow και άλλους πυραύλους, εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα και σκάφη, πυρομαχικά - όλα αυτά χρειάζονται στο πεδίο της μάχης».

Στη συνέχεια, τόνισε πως είναι ευγνώμων στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσωπικά στον πρωθυπουργό Σούνακ για την τόσο ισχυρή επίδειξη υποστήριξης και για την προθυμία να αναπτύξουν περαιτέρω την αμυντική τους συνεργασία, ιδίως με έμφαση στις θαλάσσιες και μεγάλες δυνατότητες.

Τέλος, ανέφερε: «Συζητήσαμε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό μοντέλο για τη δήμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Μοιραστήκαμε επίσης τις προσδοκίες μας για την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης στην Ελβετία και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

I spoke with @RishiSunak, who informed me that the UK has allocated the largest defence support package for Ukraine to date, worth half a billion pounds.



Storm Shadow and other missiles, hundreds of armored vehicles and watercraft, ammunition—all of this is needed on the…