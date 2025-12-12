Επικοινωνία υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας και ΗΠΑ: Ολοένα και πιο ανησυχητική η κατάσταση ασφαλείας στην Ασία

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σίντζιρο Κοϊζούμι και ο Αμερικανός ομόλογός του Πιτ Χέγκσεθ, συζήτησαν τηλεφωνικά τη «ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας» στην Ασία, με φόντο την κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και την Κίνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου.

Ο Σίντζιρο Κοϊζούμι και ο Πιτ Χέγκσεθ «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», κατά το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.

Η συνδιάλεξη καταγράφτηκε μερικές ημέρες αφού το Τόκιο κατήγγειλε πως κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά κοντά στην Ταϊβάν την 6η Δεκεμβρίου.

Το συμβάν ακολούθησε δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας για την υπόθεση της Ταϊβάν οι οποίες προκάλεσαν οργή στην Κίνα. Ακολούθησαν κοινές σινορωσικές αεροπορικές περιπολίες γύρω από την Ιαπωνία.

«Οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις για την ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, ιδίως για το συμβάν με τα ραντάρ», σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.

Ο κ. Κοϊζούμι ανέφερε ακόμη μέσω X πως η κινεζική πλευρά «δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες εντελώς αντίθετες στα γεγονότα» για το επεισόδιο. Ωστόσο, η Ιαπωνία «δεν επιδιώκει την κλιμάκωση» και παραμένει «ανοικτή στον διάλογο», συμπλήρωσε.

Την 7η Νοεμβρίου, η Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί πως η Ιαπωνία θα επενέβαινε στρατιωτικά αν η Ταϊβάν δεχόταν κινεζική επίθεση. Το Πεκίνο, που θεωρεί τη νήσο επαρχία της που απλά μένει να ενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης βίας.

Σύμφωνα με το Τόκιο, δυο κινεζικά καταδιωκτικά που είχαν απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Liaoning την 6η Δεκεμβρίου εγκλώβισαν με τα ραντάρ τους ισάριθμα ιαπωνικά F-15, που είχαν απογειωθεί εσπευσμένα για να τα αναχαιτίσουν, σε διεθνή ύδατα κοντά στην Οκινάουα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο ρωσικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ Tu-95 πέταξαν μέσω της θάλασσας της Ιαπωνίας και ενώθηκαν σε σχηματισμό με κινεζικά βομβαρδιστικά H-6 την Τρίτη στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Από την άλλη, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τηνΤετάρτη την Ιαπωνία πως έστειλε καταδιωκτικά να «παρεισφρήσουν χωρίς άδεια σε περιοχή όπου διεξάγονταν κινεζικά γυμνάσια».

Το Τόκιο ανακοίνωσε πως διεξήγε χθες κοινά αεροπορικά γυμνάσια με τις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52 ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα.