Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν: Επί τάπητος Ουκρανία, Συρία και Γάζα - «Είχαμε μια παραγωγική συνομιλία»

«Μια πολύ παραγωγική συζήτηση» με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόνλαντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν στο επίκεντρο θέματα που αφορούσαν την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Συρία, αλλά και τη Γάζα.

Όπως αναφέρει ο ΝτόναλντΤραμπ σε ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο πρόεδρος της Τουρκίας τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη χώρα του «μελλοντικά», ενώ και ο ίδιος πρόκειται να υποδεχτεί τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε στη μνήμη την περίοδο της πρώτης προεδρίας του, λέγοντας ότι οι σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν «εξαιρετικές», επισημαίνοντας ότι συνεργάστηκαν στενά σε πληθώρα θεμάτων.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση του Πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακιστεί στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι ο Ερντογάν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά του για την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υπογράμμισε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τον Τούρκο πρόεδρο για να τερματιστεί «άμεσα» - όπως ανέφερε χαρακτηριστικά - ο «γελοίος αλλά θανατηφόρος πόλεμος» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις είχα μια πολύ καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ερντογάν, σχετικά με πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η κατάσταση στη Συρία, η Γάζα και άλλα.

Ο Πρόεδρος με προσκάλεσε να επισκεφθώ την Τουρκία σε μελλοντική ημερομηνία και, αντιστοίχως, εκείνος θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, D.C.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της προεδρίας μου, η σχέση μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν ήταν εξαιρετική.

Συνεργαστήκαμε στενά σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η επιστροφή του Πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος ήταν φυλακισμένος — και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα, μετά από δικό μου αίτημα.

Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Ερντογάν για να σταματήσει τώρα αυτός ο παράλογος, αλλά θανατηφόρος, πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας!».

Από την πλευρά του το γραφείο της κυβέρνησης της Τουρκίας αναφέρθηκε, επίσης, στο τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο προέδρους τονίζοντας ότι συζητήθηκαν περιφερειακά θέματα ανάμεσα στους δύο άντρες.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόθεση του Τούρκου προέδρου να συνεχίσει τα βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία σημειώθηκε ότι η Τουρκία εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαπραγματευτική διαδικασία με το Ιράν και για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας:

President @RTErdogan spoke by phone with President Donald J. Trump of the United States of America.



The call addressed the Türkiye-U.S. bilateral relations, as well as regional and global issues.



President Erdoğan stated that Türkiye will continue to take steps to enhance the…