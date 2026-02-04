Επικοινωνία Σι - Τραμπ: Η Κίνα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε στον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πρόθυμος να «επιτύχει περισσότερα μεγάλα και καλά πράγματα» μαζί εντός του 2026, όπως μετέδωσε την Τετάρτη το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Σι προειδοποίησε τον Τραμπ να «χειριστεί με σύνεση το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν» και είπε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι «το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Οι δύο χώρες πρέπει να εντείνουν την επικοινωνία, να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, να χειριστούν σωστά τις διαφορές τους και να επεκτείνουν τη συνεργασία, είπε ο Σι, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «μπορούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την κάθε μία».