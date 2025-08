Επικοινωνία Ρούτε - ΥΠΕΞ Λιθουανίας για τις ρωσικές παραβιάσεις: Το ΝΑΤΟ παίρνει πολύ σοβαρά τέτοια περιστατικά

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών το ζήτημα των παραβιάσεων του λιθουανικού εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Just spoke by phone with @SecGenNATO Mark Rutte. Discussed regional security and the recent drone incidents in #Lithuania. Agreed on the need of immediate steps to strengthen air defense capabilities along #NATO’s frontlines.



NATO’s defense is not theoretical - it’s real and… pic.twitter.com/00yetCcyQw