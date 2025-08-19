Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και ότι η Ευρώπη οφείλει να συμμετάσχει σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μαζί με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κόστα, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον μέσω βιντεοκλήσης από τη Λισαβόνα, δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ότι, παρότι απαιτούνται πολλά βήματα και δεν υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας, η ίδια η πιθανότητα μιας διμερούς συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν συνιστά «μια τεράστια πρόοδο».

«Τώρα όλοι πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα σε πραγματικότητα, ώστε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και να έχει επιτυχία», είπε, ζητώντας ευρύτερες συνομιλίες με τη συμμετοχή της Ευρώπης «το συντομότερο δυνατό».

Επισήμανε επίσης ως «ιδιαίτερα σημαντική» την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η βάση για μελλοντικές εγγυήσεις είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, των οποίων η ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι το μέλλον της χώρας δεν συνδέεται μόνο με μέτρα ασφαλείας, αλλά και με τις προοπτικές σταθερότητας και ευημερίας που θα προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, το μπλοκ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο και ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων, κατέληξε ο Κόστα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προήδρευσαν της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο επεξεργάζεται το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που η χώρα του ζητά από τους συμμάχους και ότι η συζήτηση θα συνεχισθεί σήμερα σε επίπεδο ηγετών.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας βρίσκονται επίσης τώρα σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι.