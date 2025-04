Ανοικτός δίαυλος ΕΕ-Κίνας κόντρα στους δασμούς Τραμπ: Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με τον Κινέζο πρωθυπουργό

Τηλεφωνικά επικοινώνησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Τσιανγκ, με σκοπό να συζητήσουν την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν ζήτησε μια «λύση της τρέχουσας κατάστασης μέσω διαπραγματεύσεων», τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Επίσης, η πρόεδρος υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Constructive phone call discussion with Premier Li Qiang.



We took stock of the state of EU-China relations as we approach 50 years of diplomatic ties and on global issues.



Read-out ↓