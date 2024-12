Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Συρία: Διπλωματικός «πυρετός» και ο ρόλος της Τουρκίας

Σε διπλωματικό «πυρετό» βρίσκεται η διεθνής κοινότητα καθώς επιχειρεί για αποκλιμάκωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη Συρία, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι τζιχαντιστές και οργανώσεις ανταρτών, κυριεύοντας το Χαλέπι.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφθασε το βράδυ της Κυριακής στην Άγκυρα, μερικές ώρες αφού συζήτησε στη Δαμασκό με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ για την επίθεση.

Ο Αραγτσί θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κι αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Άσαντ τόνισε χθες, υποδεχόμενος τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη σημασία της «υποστήριξης των συμμάχων» για την «αντιμετώπιση των επιθέσεων τρομοκρατών», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οργανώσεις ανταρτών, υποστηριζόμενες από αυτές, ελέγχουν μεγάλους τομείς της βόρειας Συρίας. Η Τουρκία φιλοξενεί το τρέχον διάστημα κάπου 3,2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου απηύθυναν έκκληση, με κοινή ανακοίνωσή τους, να υπάρξει «αποκλιμάκωση» στη Συρία, όπου τζιχαντιστές και ομάδες ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους κατάφεραν βαρύ χτύπημα στις δυνάμεις του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κυριεύοντας από την περασμένη Τετάρτη δεκάδες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής σημασίας πόλης του Χαλεπιού.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Συρία και καλούμε για αποκλιμάκωση από όλα τα μέρη και την προστασία των αμάχων και των υποδομών για να αποφευχθούν περαιτέρω εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί και προσκόμματα στην ανθρωπιστική πρόσβαση», σύμφωνα με την τοποθέτηση των τεσσάρων κυβερνήσεων, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η κοινή ανακοίνωση προσθέτει πως η «κλιμάκωση» του πολέμου στη Συρία «υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη» να εξευρεθεί «πολιτική λύση».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τηλεφώνησε χθες Κυριακή στον Τούρκο ομόλογό του για να τονίσει «την ανάγκη για αποκλιμάκωση» στη Συρία. Ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε στον Χακάν Φιντάν την «ανάγκη για αποκλιμάκωση και την προστασία της ζωής των αμάχων και των υποδομών», αναφέρει ενημερωτικό δελτίο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ επιδίωξε χθες Κυριακή να εξασφαλίσει περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του αφού οι δυνάμεις του έχασαν τον έλεγχο του Χαλεπιού, με τις εχθροπραξίες ως εδώ να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 410 ανθρώπους, σύμφωνα με τους αριθμούς μιας ΜΚΟ.

Είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, την άνοιξη του 2011, που το συριακό καθεστώς, σύμμαχος του Ιράν και της Ρωσίας, χάνει εντελώς τον έλεγχο αυτής της πόλη του βορρά.

Syrian rebels have toppled a statue of the president's brother, as they continue their offensive in Aleppo, Syria ⬇️ https://t.co/NNvuQvaS3w pic.twitter.com/vQBEIizagt

Υποδεχόμενος στη Δαμασκό τον επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, ο κ. Άσαντ, 59 ετών, τόνισε τη «σημασία της υποστήριξης των συμμάχων και των φίλων» της κυβέρνησής του ώστε «να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις τρομοκρατών υποστηριζόμενων από το εξωτερικό και να ματαιωθούν τα σχέδιά τους». Νωρίτερα, διεμήνυσε πως θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ του για να «τσακίσει τους τρομοκράτες».

Ο κ. Αραγτσί είπε πως η κατάσταση είναι «δύσκολη», αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Δαμασκός θα υπερισχύσει.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως η αεροπορία της βοηθά τον συριακό στρατό να «απωθήσει» τους αντικαθεστωτικούς στις επαρχίες Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), Χάμα (κεντρικά) και Χαλέπι (βόρεια), ενώ το Ιράν επαναβεβαίωσε πως προσφέρει «σθεναρή» υποστήριξη στο καθεστώς στη Συρία.

Rebel groups opposed to President Bashar Assad have reached the Syrian city of Aleppo in a surprise offensive after taking control of government-held villages and towns. pic.twitter.com/gXgYzbRIwc