Η Ρωσία πραγματοποίησε «μια σειρά αεροπορικών επιδρομών» στη Συρία νωρίς την Κυριακή, καθώς οι αντάρτες προχωρούσαν προς τα νότια, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σε πλήγματα εντός της βορειοδυτικής πόλης Ιντλίμπ, ανέφερε το SOHR σε μια ενημέρωση.

Έπληξαν επίσης αγροτικές περιοχές της Ιντλίμπ και της Χάμα, όπου η ομάδα που ηγείται της επίθεσης των ανταρτών «έχει πρόσφατα αναλάβει τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Η συριακή κυβέρνηση έχασε εν τω μεταξύ τον έλεγχο του Χαλεπιού για πρώτη φορά από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα, δήλωσαν οι παρατηρητές στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η επίθεση αυτή, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας, σηματοδοτεί τις σημαντικότερες μάχες στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας τα τελευταία χρόνια.

Οι αντάρτες έχουν προωθηθεί νότια από το Χαλέπι σε πολλές πόλεις στην ύπαιθρο κοντά στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, τη Χάμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR).

Ο συριακός στρατός έχει πλέον «χαράξει μια αμυντική γραμμή» γύρω από αρκετές πόλεις και κωμοπόλεις στην περιοχή, έγραψε το SOHR στο X.

"#SOHR camera" captures residents burning a picture of the head of the regime "Bashar Al-Assad" at the entrance of a station of the Military Intelligence in Talbiseh City northern of Homs pic.twitter.com/87NTPwK839