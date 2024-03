Επικεφαλής ΠΟΥ σε Ισραήλ: Να μην προχωρήσετε σε επίθεση κατά της Ράφα

Να μην προχωρήσει το Ισραήλ σε επίθεση κατά της Ράφα ζήτησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινό σχέδιο σχετικά με την εξαπόλυση χερσαίας επίθεσης κατά της Ράφα. Μία νέα κλιμάκωση της βίας στην πυκνοκατοικημένη αυτή ζώνη θα προκαλούσε κι άλλους θανάτους και δεινά», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στο όνομα της ανθρωπιάς, καλούμε το Ισραήλ να μην προχωρήσει και να ενεργήσει για την ειρήνη», έγραψε κάνοντας την εκτίμηση ότι η εκκένωση της ζώνης, όπως προβλέπει το σχέδιο του ισραηλινού στρατού, πριν από την επίθεση δεν αποτελεί εφικτή λύση.

«Το 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι που βρίσκονται στη Ράφα δεν έχουν κανέναν ασφαλή τόπο για να πάνε, δεν υπάρχουν υποδομές υγείας ασφαλείς και σε πλήρη λειτουργία όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε άλλες περιοχές της Γάζας. Πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, πεινασμένοι και άρρωστοι για να μετακινηθούν και πάλι», έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

I’m gravely concerned about reports of an Israeli plan to proceed with a ground assault on Rafah. Further escalation of violence in this densely populated area would lead to many more deaths and suffering, especially with health facilites already overwhelmed. #Gaza pic.twitter.com/hWichKUKj9