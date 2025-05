Επικεφαλής εμπορίου ΕΕ προς ΗΠΑ: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας

Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και όχι από απειλές, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για την επιβολή δασμών 50% στα προϊόντα της ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως δεσμευμένη και προσηλωμένη στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας που θα λειτουργεί και για τις δύο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να εργαστεί με καλή πίστη. Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ είναι ασυναγώνιστο & πρέπει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και όχι από απειλές. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», ανέφερε η ανάρτησή του.

Spoke w @jamiesongreer & @howardlutnick. The EU's fully engaged, committed to securing a deal that works for both. @EU_Commission remains ready to work in good faith. EU-US trade is unmatched & must be guided by mutual respect, not threats. We stand ready to defend our interests. pic.twitter.com/RfIo5K4aus