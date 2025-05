Επεκτείνεται το «πάγωμα» στην απόφαση του Τραμπ να μην εγγράφει ξένους φοιτητές το Χάρβαρντ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Μασαχουσέτη αποφάσισε να παρατείνει την ισχύ προσωρινής διαταγής που εμποδίζει την ανάκληση της δυνατότητας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές.

Η απόφαση από τη διακυβέρνηση Τραμπ ήταν άλλο ένα επεισόδιο στην επίθεση κατά του Πανεπιστημίου και άφηνε στον αέρα περίπου 7.000 ξένους φοιτητές, δηλαδή το ένα τέταρτο των σπουδαστών στο πανεπιστήμιο.

Η δικαστής Άλισον Μπάροους εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια έκτακτη διαταγή μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα ακυρώσει τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές – η τελευταία και πιο σοβαρή κλιμάκωση στη μάχη της κυβέρνησης κατά των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παράταση ήρθε αφότου η διακυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στο Χάρβαρντ 30 ημέρες για να αμφισβητήσει την ανάκληση της απόφασης, σύμφωνα με επιστολή που επισυνάπτεται στην κατάθεση στο δικαστήριο το βράδυ της Τετάρτης.

Το δικαστικό έγγραφο αναφέρει ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ζητά από το Χάρβαρντ «να υποβάλει ένορκες καταθέσεις και έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει τους λόγους ανάκλησης της πιστοποίησης SEVP» στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος φοιτητών και επισκεπτών με ανταλλαγή.

Harvard’s refusal to comply with SEVP oversight was the latest evidence that it disdains the American people and takes for granted U.S. taxpayer benefits. Following our letter to Harvard, the school attempted to claim it now wishes to comply with SEVP standards.



