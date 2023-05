Επεισόδια στο βόρειο Κόσοβο κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημάρχων (vids)

Ένταση επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο όπου ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερεις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους.

Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σειρήνες σήμερα το μεσημέρι και Σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλοιό γύρω από τις εισόδους των κτηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης εμποδίζοντας την είσοδο των νέων Δημάρχων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών» . Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα περίπου 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση υποστήριξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς που διοργανώνει το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι εξαιτίας της απουσίας χιλιάδων Σέρβων από τον βορρά του Κοσόβου η κυβέρνηση στην Πρίστινα αποφάσισε σήμερα να επιβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα στους αποκαλούμενους σερβικούς δήμους.

Members of the so-called of the Kosovo Police around the municipal buildings in Leposavic, Zubin Potok and Zvecan, in the north, sirens were announced for the alarm! pic.twitter.com/FKrQJcpZh8

Σημειώνεται ότι στις πόλεις αυτές διεξήχθησαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 23 Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϋκόταραν και εξελέγησαν δήμαρχοι αλβανικής εθνότητας. Το αποτέλεσμα τον εκλογών δεν αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας. Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού συσταθεί πρώτα η Ένωση Σερβικών Δήμων, μία υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με την Συμφωνία των Βρυξελλών αλλά αρνείται να υλοποιήσει.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εξαιτίας των επεισοδίων στο βόρειο Κόσοβο, έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας και διέταξε την μετακίνηση μονάδων του στρατού προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

"Έχει διαταχθεί επείγουσα μετακίνηση (στρατευμάτων) στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μίλος Βούτσεβιτς σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. "Είναι σαφές ότι επικρατεί τρομοκρατία κατά της σερβικής κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο", είπε.

Ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας πυρπολήθηκε, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Reuters.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 3,47% και οι ντόπιοι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θα συνεργαστούν με τους νέους δημάρχους στους τέσσερις δήμους - όλοι από αλβανικά κόμματα - επειδή δεν τους εκπροσωπούν.

Νωρίτερα, η αστυνομία στην Πρίστινα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι βοηθούσε τους νεοεκλεγείς δημάρχους ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν σε δημοτικά γραφεία στους τέσσερις βόρειους δήμους.

Ο δήμαρχος στο Ζβέτσαν συνοδεύτηκε με επιτυχία στο γραφείο του, όπως άκουσαν δημοσιογράφοι του Reuters σε ραδιόφωνο της αστυνομίας.

Οι Σέρβοι στη βόρεια περιοχή του Κοσσυφοπεδίου δεν αποδέχονται τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου το 2008 από τη Σερβία, σχεδόν μια δεκαετία μετά το τέλος του πολέμου εκεί και εξακολουθούν να βλέπουν το Βελιγράδι ως πρωτεύουσά τους.

Οι Αλβανοί αποτελούν πάνω από το 90% του πληθυσμού στο Κοσσυφοπέδιο, με τους Σέρβους να αποτελούν την πλειοψηφία στη βόρεια περιοχή.

Το υποστηριζόμενο από τη Δύση σχέδιο που συμφωνήθηκε προφορικά από τις κυβερνήσεις του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας τον Μάρτιο είχε στόχο να εκτονώσει τις εντάσεις παρέχοντας στους ντόπιους Σέρβους περισσότερη αυτονομία, με την κυβέρνηση στην Πρίστινα να διατηρεί την τελική εξουσία.

On the day of the govt-sponsored rally in Belgrade, Serbia’s president @AVucic raises the combat readiness of the Serbian Army as clashes between Kosovo Serbs & @Kosovo_Police erupt in Zvecan, one of the Serb-majority municipalities in the north of Kosovo. pic.twitter.com/BqSYS70Nao